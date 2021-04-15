Выступление глав МИД Турции и Греции закончилось перепалкой

Выступление министров иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и Греции Никоса Дендиаса с совместным заявлением после переговоров в Анкаре завершилось публичной перепалкой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Дендиас в ходе выступления заявил, что в Греции нет турецкого меньшинства, а есть только мусульманское меньшинство. Также он добавил, что Турция нарушает суверенные права Греции, а отношения осложняет угроза войны, когда Греция говорит о реализации своих суверенных прав.

«Я в своей речи не делал никаких обвинительных заявлений против Греции. Но он (Дендиас) сказал, что мы нарушаем суверенитет Греции. Мы такие заявления принять не можем. Наши действия направлены на защиту прав турок-киприотов и турецкого меньшинства в Греции. Говорить турецкому меньшинству: «Вы не турки, а только мусульмане», — это бесчеловечно», — подчеркнул турецкий министр.

По словам Чавушоглу, Турция ведет свою деятельность по разведке месторождений углеводородов в Средиземном море в рамках международного права.

После этого Дендиас отметил, что греческая позиция по Эгейскому морю понятна и известна. Также он сообщил о сотнях нарушений греческого воздушного пространства.

Также он подчеркнул, что Турция часто нарушает международное право. Кроме того, после ситуации февраля и марта 2020 года, когда тысячи мигрантов пытались прорваться через границу в Грецию, Турция не может поучать государство.

«Предлагаю не переходить к нескончаемому спору», — сказал Дендиас.

В свою очередь Чавушоглу добавил, что если греческая сторона говорит о Лозаннском договоре, то должна провести демилитаризацию островов.

«Если мы продолжим дальше выяснять здесь отношения, мы не успеем на ужин», — подчеркнул Чавушоглу, после чего они с Дендиасом, смеясь, закончили пресс-конференцию.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что турецкие власти хотят разыграть религиозную карту в зоне Восточного Средиземноморья.