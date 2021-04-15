В Великобритании обвинили СВР в кибератаках

Власти Великобритании и США заключили, что за кибератакой SolarWinds стоит служба внешней разведки России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление британского МИД.

«Великобритания утверждает, что за компрометацией SolarWinds стояла Служба внешней разведки России (СВР)», — говорится в документе.

В ведомстве подчеркнули, что «злонамеренное поведение России во всем мире», в том числе в киберпространстве, вмешательство в выборы и агрессивные операции спецслужб показывают, что Москва «остается самой серьезной угрозой для национальной и коллективной безопасности Великобритании».

Ранее США обещали ответить на кибератаку и другие действия, к которым причастна Россия. После этого президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России.

До этого Белый дом обвинил россиян в хакерской атаке с помощью софта компании SolarWinds на девять американских федеральных ведомств и более чем 100 предприятий частного сектора.