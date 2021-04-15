Песков отреагировал на заявление Блинкена о встрече Путина и Байдена в ближайшее время
Данила Титоренко
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление Блинкена о том, что встреча Путина и Байдена может пройти в ближайшую неделю.
«Двустороннюю встречу не получится так быстро организовать, речь идёт, наверное, о климатическом саммите. Это тоже пока находится в стадии обсуждения», — ответил Песков.
Также пресс-секретарь российского президента указал на роль возможных новых санкций США в отношении России.
«То, что обсуждаемые, вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече — это однозначно», — заявил Песков.
Ранее Песков не стал отвечать, говорил ли Байден Путину про санкции
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