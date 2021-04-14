Песков: если США примут новые санкции, слова будут в меньшей степени «коррелироваться с делом».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в проработке встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена никто не будет спешить. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет, никто спешить не будет, важно, чтобы подобные инициатива и слова о необходимости диалога коррелировали с реальными делами», — сказал Песков.

Песков отметил, что предложение Байдена провести встречу на территории третьей страны это новая инициатива.

Также Песков заявил, что если США примут в отношении РФ новые санкции, «тогда в меньшей степени слова будут коррелироваться с делом».

Накануне Джо Байден в телефонном разговоре предложил Владимиру Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу.

В результате данного разговора лидеры государств обсудили текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство по мере сил делает свою работу по организации встречи президентов России и США.