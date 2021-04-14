Кремль: встреча Путина и Байдена в европейской стране возможна после шагов наших визави
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встречу президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена предлагалось провести в одной из европейских стран. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Безусловно, дальнейшая проработка предложения встречи в одной из европейских стран возможна только с учётом анализа реальной ситуации и дальнейших шагов наших визави», — сказал Песков.
Песков добавил, что говорить о месте встречи пока преждевременно, поскольку это еще необходимо согласовать.
Накануне Джо Байден в телефонном разговоре предложил Владимиру Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу.
В результате данного разговора лидеры государств обсудили текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство по мере сил делает свою работу по организации встречи президентов России и США.