Путин и Байден провели телефонный разговор

Президент США Джо Байден созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Белый дом.

В ходе переговоров главы государств обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе стремление стран продолжить диалог о стратегической стабильности.

«Президент Байден также ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать решительно в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России», — подчеркивает Белый дом.

Кроме того, американский лидер заявил о «непоколебимой приверженности» США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений с США, несмотря на резкие высказывания и враждебные проявления из Вашингтона.