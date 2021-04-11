Telegraph: памятник принцу Филиппу установят в центре Лондона

Власти приняли решение установить в центре Лондона памятник принцу Филиппу. Об этом сообщает Telegraph.

Согласно представленным данным, памятник могут разместить недалеко от Букингемского дворца на улице Мэлл. Как отмечает газета, парламентарии уже одобрили данную инициативу. Ожидается, что с поддержкой данной идеи выступит и премьер-министр страны Борис Джонсон.

«Герцог Эдинбургский посвятил свою жизнь службе стране и королеве. Памятник стал бы символом признательности за годы службы», — заявил источник из Лейбористской партии.

Кроме того, газета добавляет, что финансирование проекта может частично включать добровольные пожертвования.

Ранее принц Чарльз поблагодарил мир за реакцию на смерть его отца.

9 апреля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет.

16 февраля супруг британской королевы был госпитализирован. Спустя месяц он покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце.

Тогда источник из королевского окружения сообщал, что не коронавирус стал причиной госпитализации. Филипп и Елизавета одними из первых в Великобритании сделали прививки от коронавируса. За последнее время, начиная с 2017 года, герцог Эдинбургский несколько раз ложился в госпиталь из-за проблем с сердцем.