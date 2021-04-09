Песков прокомментировал ситуацию на Украине

Украинские власти допускают вариант силового решения ситуации на юго-востоке страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В случае начала боевых действий, повторения человеческой катастрофы, как например в Сребренице, ни одна сторона мира не останется в стороне», — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что в Кремле опасаются возобновления гражданской войны, потому что это будет угрозой для безопасности России. По словам Пескова, в настоящий момент ситуация на границе с Украиной очень нестабильна, динамика развития ситуации и поведение Киева создает опасность боевых действий.

8 апреля представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании провели совещание и обсудили якобы «рост военной активности» России возле границ Украины.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский в качестве верховного главнокомандующего прибыл в Донбасс.

До этого США выразили озабоченность якобы увеличением группировки российских войск на границе с Украиной. Представитель Госдепартамента Нед Прайс назвал действия России «запугиванием» Украины и заявил, что Вашингтон передал «украинским партнерам сигнал уверенности».