Полпред России Борис Грызлов заявил, что внеочередное заседание контактной группы по Донбассу, которую созвала украинская сторона, закончилось безрезультатно, сообщает РИА «Новости».

Тем не менее, он отметил, что спустя восемь месяцев Киев сделал первый шаг к соблюдению режима прекращения огня.

По словам Грызлова, Украина публично заявила о приверженности мерам по прекращению огня. Он также добавил, что, согласно заявлению Киева, которое соответствует дополнительным мерам, ответный огонь может открываться только по приказу руководства Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований Донбасса. Полпред уточнил, что предотвращение и верификация возможных нарушений должны происходить в ходе двустороннего взаимодействия Украины и Донбасса.

Однако, как сообщил Грызлов, Киев без каких-либо аргументов заблокировал все конструктивные предложения представителей Донбасса по механизму верификации нарушений.

«У участников контактной группы была надежда, что в результате заседания будут предложены конкретные шаги по реализации дополнительных мер. Однако четырехчасовое обсуждение закончилось безрезультатно», — добавил полпред.

Он подчеркнул, что вместо этого представители Украины снова попытались «выхолостить и исказить указанные меры».

По словам Грызлова, он надеется, что украинские военнослужащие будут исполнять приказы, опубликованные на сайте украинского министерства обороны.