В МИД рассказали о контактах с США по участию России в саммите по климату

Москва будет принимать решение о формате участия в саммите по климату 22-23 апреля после того, как получит дополнительную информацию от Соединенных Штатов. Об этом РИА Новости сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Мы получили от американских организаторов определенные пояснения по формату, программе, по смысловому наполнению этого мероприятия», — сказал Рябков.

По словам замглавы ведомства, в настоящий момент полученные данные обобщаются и изучаются. При этом у российской стороны еще есть вопросы к США, пояснил Рябков.

«Когда мы получим полную ясность, тогда и будет приниматься решение относительно формата нашего участия», — подчеркнул замглавы МИД.

Известно, что саммит по климату США намерены провести 22-23 апреля в онлайн-формате. Президент США Джо Байден пригласил мировых лидеров, в том числе РФ. На мероприятии затронут вопросы борьбы с изменением климата.

Ранее говорилось, что в Кремле изучают приглашение Путина на саммит по климату.