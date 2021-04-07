Украинский депутат назвал конечную цель политики Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Global Look Press

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин рассказал о конечной цели проводимой президентом Украины Владимиром Зеленским политики. Об этом он заявил в эфире канала «Первый независимый».

По его словам, наложение санкций на представителей политических партий, борьба с партиями, а также введение ограничений на трансляцию оппозиционных телеканалов ведет к «узурпации власти». Он добавил, что все эти действия нарушают права украинского народа.

«Захват власти или узурпация власти в стране осуществляется в интересах западного капитала, целью которого является ограбление украинских богатств, ограбление украинского народа и использование территории Украины в борьбе с Российской Федерацией», — подчеркнул Кузьмин.

Депутат отметил, что украинские власти стремятся уничтожить свободу в вопросе выражения своих взглядов и поддержки политических сил.

Он заключил, что его партия намерена призывать граждан страны перейти к «сопротивлению попыткам власти узурпировать всю власть» на Украине.

Ранее суд Украины не стал удовлетворять жалобу на санкции против каналов.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ».