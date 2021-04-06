Лавров: Россия планирует возобновить переговоры «московского формата» по Афганистану
Максимс Краюшкинс
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия планирует возобновление работы «московского формата» по Афганистану при продвижении мирного процесса в этой стране. Об этом пишет Hindustan Times
«По мере продвижения афганского мирного процесса вперед планируем возобновление работы этого механизма», — сообщил Лавров.
По его словам, этот формат, участие в котором принимают все ключевые страны региона, соседи Афганистана и США, позволяет координировать оказание содействия процессу национального примирения в Афганистане.
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