Пушилин не исключил полномасштабной атаки ВС Украины на Донбасс

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы Украины могут начать полномасштабное нападение на Донбасс. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, физические возможности для этого у Украины есть, технические тоже.

«У Украины для этого (для нападения — ред.) все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим», — сказал Пушилин.

Он также добавил, что на фоне обострения ситуации в Донбассе ДНР рассматривает все возможные сценарии.

Ранее сообщалось, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского, французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель по Донбассу состоятся на текущей неделе (5-11 апреля).

3 апреля народная милиция ДНР заявила, что в поселке Александровское на западе Донецка из-за запущенного украинскими военными беспилотника со взрывным устройством погиб пятилетний ребенок.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.