В России раскрыли возможное место запуска пытавшихся атаковать Ленобласть беспилотников

Украинские военные могли атаковать Ленинградскую область беспилотными летательными аппаратами из Сумской и Черниговской областей. Таким мнением в беседе с aif.ru поделился основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

«Мы можем определить регион, откуда стартовали беспилотники. Это приграничные северные регионы Украины», — отметил он.

Академик добавил, что Вооруженные силы РФ систематически отслеживают и поражают точки старта украинских дронов.

Накануне Ленинградская область подверглась крупнейшей атаке дронов с начала СВО. По данным губернатора Александра Дрозденко, к утру над регионом сбили более 60 БПЛА. Из-за воздушной угрозы в аэропорту Пулково на девять часов вводили ограничения на прием и отправку рейсов, пассажиры ночевали в терминале на полу. Из-за попадания дрона произошел пожар в порту Приморска, в Гатчинском районе БПЛА повредил жилой дом.

Ранее в Ленобласти дрон упал в поле и повредил линию электропередачи.

 
