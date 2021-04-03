Кравчук назвал Украину врагом России

Представитель Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина является для России врагом, а Белоруссия «холуем». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как сказал Солженицын, «у России нет друзей, у нее либо враги, либо холуи». Вот сегодня враг — Украина, а холуй — Белоруссия. И это очевидно», — сказал Кравчук.

Он добавил, что украинцам следует «укреплять единство общества, перестать спорить там, где есть общенациональный интерес — а это достижение мира и преодоление коронавируса».

Ранее Кравчук выразил мнение, что «Россия намерена уничтожить Украину», так как ее территории являются сферой интересов Москвы. В то же время он заявил, что именно РФ виновата в обострении вооруженного конфликта в Донбассе. Кравчук призвал мировое сообщество надавить на российскую сторону. Между тем Москва неоднократно подчеркивала, что ничьи территории забирать не собирается и во внутриукраинском конфликте не участвует.