Захарова заявила, что гордится Зеленским

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей страничке в Facebook, что испытывает гордость за президента Украины Владимира Зеленского.

«Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского - больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики», — иронизирует российский дипломат.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Россотрудничества и других 10 российских компаний. Под санкции также попали 68 компаний, которых подозревают в связах с лицами, организующими контрабанду в Украине.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что пока не получал от властей Украины официальных уведомлений о санкциях.

Ранее секретарь СНБО Украины подтвердил новые санкции против российских компаний.