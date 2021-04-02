Захарова заявила, что гордится Зеленским

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей страничке в Facebook, что испытывает гордость за президента Украины Владимира Зеленского.

«Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского - больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики», — иронизирует российский дипломат.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Россотрудничества и других 10 российских компаний. Под санкции также попали 68 компаний, которых подозревают в связах с лицами, организующими контрабанду в Украине.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что пока не получал от властей Украины официальных уведомлений о санкциях.

Ранее секретарь СНБО Украины подтвердил новые санкции против российских компаний.