Пашинян планирует встретиться с Путиным в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 7 апреля планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь премьера Мане Геворгян, передает РИА «Новости».

«В связи с запланированной 7 апреля встречей в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян со 2 апреля работает в условиях самоизоляции», — рассказала Геворгян.

При этом она добавила, что глава правительства работает по плановой повестке.

28 марта армянский премьер Никол Пашинян на фоне грядущих парламентских выборов заявил, что уйдет в отставку. По словам политика, он готов передать власть тому, кого выберет народ Армении. Снимать свою кандидатуру с выборов Пашинян не намерен и подтвердил, что будет вновь искать подтверждения своих полномочий. Парламентские выборы в республике состоятся в июне.