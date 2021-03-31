Все депутаты в срок отчитались о доходах и имуществе за 2020 год

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все депутаты в срок подали сведения о своих доходах и имуществе за 2020 год, сообщается на сайте Госдумы.

«Все депутаты Государственной думы в соответствии с федеральным законодательством подали свои декларации», — сказал Володин.

По его словам, декларации будут опубликованы на официальном сайте Госдумы «не позднее чем через 14 рабочих дней».

По закону, депутаты должны ежегодно в срок до 1 апреля представлять декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за прошедший год.

Самым богатым лидером фракций Госдумы по уровню дохода в прошлом году стал глава ЛДПР Владимир Жириновский. За 2019 год Жириновский заработал 22,5 млн рублей. Это сумма значительно превышала показатели его коллег.