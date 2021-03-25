В Кремле ответили на заявление Японии о намерении решить курильский вопрос диалогом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Японии относительно решения проблемы Курильских островов посредством диалога.

Ранее 25 марта премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что страна намерена решить проблему Южных Курил путем диалога с Россией.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона заинтересована в диалоге с Токио, так как намерена беречь и развивать диалоговую инфраструктуру, которая была налажена за последние годы.

»[Президент России Владимир] Путин и премьер-министр Японии общались многократно. Мы надеемся, что оно скоро возобновится и все вопросы смогут обсуждаться при личном общении», — сказал Песков.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.