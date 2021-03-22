Китай ввел в отношении ЕС ответные санкции

Власти Китая ввели санкции в отношении 10 парламентариев, ученых, политиков и четырех юридических лиц ЕС за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Об этом говорится в сообщении МИД КНР.

В санкционный список вошли депутаты Европарламента Райнхард Бутикофер, Михаэль Галер, Рафаэль Глюксманн, Ильхан Кучюк, Мириам Лексман, а также нидерландский парламентарий Сьёрд Сьёрдсма, член парламента Бельгии Самюэль Коголати, член сейма Литвы Довиле Шакалене, немецкий ученый Адриан Ценц и шведский исследователь Бьорн Ерден.

Решение было принято в ответ на введение Евросоюзом санкций в отношении КН в связи с якобы существующей проблемой прав человека в Синьцзяне.

Кроме того, МИД КНР потребовал от ЕС прекратить вмешательство во внутренние дела автономного района и политику двойных стандартов в сфере прав человека. В противном случае ведомство угрожает принять дополнительные меры.