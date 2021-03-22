В Кремле оценили заявление Лукашенко о конституционной реформе в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что он «ничего не обещал» российскому коллеге Владимиру Путину относительно проведения конституционной реформы в Белоруссии.

«У них были обсуждения. Лукашенко информировал Путина о дальнейших планах, в том числе конституционных реформах. Тут не может быть и речи про обещание», — сказал представитель Кремля.

19 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос проведения конституционной реформы в стране на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным затрагивался в общих чертах. Он признался, что с момента начала подготовки документов для проведения конституционной реформы многие «начали пописывать», что он якобы пообещал российскому президенту реформу конституции.

Политик подчеркнул, что «никому ничего не обещал», кроме самого белорусского народа.

До это Лукашенко призвал совместить референдум по конституции с местными выборами.