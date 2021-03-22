В МИД РФ назвали отношения России и ЕС «конфликтным сосуществованием»

Замглавы МИД России Александр Грушко назвал отношения Москвы и Брюсселя «конфликтным сосуществованием». Об этом сообщает ТАСС.

«Если говорить о ЕС, то, наверное, лучшей характеристикой было бы сказать, что они находятся в кризисном состоянии. Такое конфликтное сосуществование», — сказал он, выступая в комитете Госдумы по международным делам.

Грушко отметил, что антироссийские санкции Евросоюза поставили под сомнение возможность сотрудничества Москвы и Брюсселя. По его словам, это подвело отношения ЕС И России к «опасной черте, когда сама возможность какого-либо сотрудничества с ЕС оказалась под вопросом».

Ранее сообщалось, что в Европе признали наличие ошибок в отношениях с Россией.