Боррель просит Турцию пересмотреть решение о выходе из конвенции по защите женщин

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с решением Турции о выходе из Стамбульской конвенции по защите женщин и призвал пересмотреть его. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Настало время для того, чтобы проявить лидерство и инициировать глобальные усилия для борьбы с насилием против женщин, домашним насилием, а не отступать от этого. Вот почему мы можем только выразить глубокое сожаление и непонимание в связи с решением правительства Турции выйти из этой конвенции, которая даже называется Стамбульской», — заявил Боррель.

По мнению главы дипломатии ЕС, этот шаг не только негативно скажется на защите от насилия женщин в самой Турции, но «направляет опасный сигнал всему миру».

«Поэтому мы не можем не призвать Турцию пересмотреть это решение», — добавил Боррель.