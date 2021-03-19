В Белом доме заявили о намерении Байдена встретиться с Путиным

В администрации президента США Джо Байдена ответили, что он встретится с российскими лидером Владимиром Путиным, когда наступит подходящее время, сообщает Bloomberg.

«Он не собирается отступать. Он будет очень открыт и откровенен в этих отношениях», — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она также добавила, что у Байдена и Путина разные взгляды на свои страны, однако они согласны друг с другом в том, что США и России нужно дальше искать варианты совместной работы, основываясь на взаимных интересах.

Накануне Путин предложил американскому коллеге поговорить «в прямом эфире».

Байден прокомментировал предложение российского коллеги о проведении переговоров в открытом режиме, заявив, что стороны будут контактировать в будущем.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом пока не принял предложение об организации в прямом эфире возможной беседы Путина и Байдена, поскольку второй будет в ближайшее время «довольно занят» в Джорджии.