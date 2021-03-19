Белый дом ответил на предложение Путина о срочном разговоре с Байденом

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом пока не принял предложение об организации в прямом эфире возможной беседы президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, завтра Байден будет «довольно занят» в Джорджии. В Белом доме сообщат, если «будут раздумывать» над предложением Путина, отметила она.

Кроме того, пресс-секретарь добавила, что американский президент ранее уже беседовал с российским коллегой, однако «есть мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал».

«Мы поддерживаем контакты с российскими лидерами, членами российского правительства на всех уровнях, но мне нечего сообщить вам что-либо касательно будущих встреч», — сказала Псаки.

Президент США лично не прокомментировал вопрос о предложенном разговоре с Путиным.

Ранее президент РФ предложил провести разговор с американским коллегой Джо Байденом в прямом эфире.