Путин высказался о движении Black Lives Matter и геноциде в истории США

Президент России Владимир Путин, говоря об американском истеблишменте, высказался о движении Black Lives Matter (BLM) и геноциде в истории США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства заявил, что афроамериканцы в США до сих пор сталкиваются «с несправедливостью и истреблением».

Российский лидер напомнил, что в американской истории имел место быть «очень жесткий, большой, тяжелый период рабства, рабовладения».

По его словам, все это движется по истории, до сегодняшнего дня сопровождает жизнь Соединенных Штатов Америки. «Иначе откуда взялось бы движение Black lives matter — «Жизни черных имеют значение», — сказал Путин.

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