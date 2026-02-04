В Нидерландах воздушный шарик стал причиной коллапса на ж/д путях

В Нидерландах движение поездов в аэропорт Схипхол было приостановлено из-за гелиевого воздушного шарика. Об этом сообщила газета Telegraaf со ссылкой на данные железнодорожного оператора ProRail.

Инцидент произошел утром 4 февраля на станции аэропорта. Там случилось короткое замыкание в контактной сети, после чего поезда на этом направлении временно прекратили движение.

В ProRail пояснили, что причиной сбоя стал гелиевый шарик, который один пассажир принес на платформу. По информации компании, шар соприкоснулся с контактной сетью, что привело к появлению искр и последующему замыканию.

Представитель железнодорожной инфраструктуры напомнил, что пронос гелиевых шариков на платформы запрещен, поскольку такие изделия изготавливаются из тонкой алюминиевой фольги, хорошо проводящей электричество. Контакт с высоковольтной сетью, как уточнили в компании, может спровоцировать аварийную ситуацию.

Информации о возможных мерах в отношении пассажира, принесшего шарик, не раскрыли.

Ранее в Польше сошел с рельсов поезд на линии Варшава — Краков.