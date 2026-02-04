Размер шрифта
В Роспотребнадзоре оценили готовность пляжей Анапы к открытию

Попова: пляжи Анапы еще не готовы к открытию после разлива нефтепродуктов
Виталий Тимкив/РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе выступления на пленарном заседании Совета Федерации заявила, что пляжи Анапы еще не готовы к открытию после разлива нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Поповой, результат очистки пляжей Анапы от нефтепродуктов есть, но пока недостаточный, чтобы открывать пляжи.

«Делается очень много, чтобы очистить прекрасные белые пляжи в Анапе, результат есть, но пока он недостаточный, чтобы в сегодняшнем дне открывать пляжи», — рассказала она.

При этом Попова добавила, что время до начала сезона еще есть, но на сегодняшний день содержание нефтепродуктов в песке пляжей настолько высокое, что разрешить там отдых детей на данный момент нельзя.

В октябре оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что для защиты от выбросов мазута в Анапе обустроили 20 километров вала.

15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно легло в дрейф. Корабли суммарно перевозили 8,5 тыс. тонн мазута — топливо попало в воду Черного моря.

Ранее российские ученые научили бактерии разлагать мазут с пляжей Анапы.
 
