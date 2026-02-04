Размер шрифта
Глава Китая заявил о готовности страны делиться передовыми возможностями развития с РФ

Си Цзиньпин: Китай готов делиться новыми возможностями развития с Россией
Alexander Kazakov/Pool/Sputnik/Reuters

Китай планирует активнее расширять открытость, делясь передовыми возможностями развития со всеми странами мира, включая Россию. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоразговора с президентом России Владимиром Путиным, передает агентство «Синьхуа».

«Китай будет более активно расширять открытость на высоком уровне, делясь новыми возможностями развития со всеми странами мира, включая Россию», — сказал глава КНР.

Китайский лидер также заявил, что отношения Москвы и Пекина в данный момент вступают в новый этап развития.

Путин в свою очередь заявил, что внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным стабилизирующим фактором в условиях нарастающей турбулентности в мире. По словам российского лидера, РФ готова продолжать самую тесную координацию с КНР по глобальным и региональным сюжетам. Речь идет как о двустороннем взаимодействии, так и о сотрудничестве в рамках международных организаций.

Ранее в Кремле назвали главную тему переговоров Путина и Си Цзиньпина.
 
