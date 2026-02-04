Стали известны итоги вскрытия тела Баумгертнера

Найденное на юге Кипра тело принадлежит экс-главе ОАО «Уркалий» Владиславу Ваумгертнеру. Об этом сообщила полиция британских баз на Кипре, передает ТАСС.

До этого на территории британской военной базы на Кипре были обнаружены останки тела мужчины. О проведении вскрытия стало известно 16 января. Как отмечалось, его провел иностранный судебно-медицинский эксперт, сотрудничающий с британскими базами. Во время операции взяты образцы для токсикологических и гистопатологических исследований, а также образцы для ДНК-тестов.

Первоначальная оценка полиции на месте обнаружения тела показала, что оно находилось в запущенной стадии разложения, что существенно усложнило процесс идентификации и потребовало привлечения специализированных судебно-медицинских подразделений.

Баумгертнер пропал на Кипре в начале года. В последний раз предпринимателя видели 7 января, он выходил из своего дома в городе Лимассол. Уточняется также, что последний сигнал мобильного телефона пропавшего был зафиксирован в районе деревни Писсури.

Ранее стало известно об иностранном гражданстве пропавшего на Кипре российского бизнесмена.