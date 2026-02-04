Стало известно, куда может перейти Панарин из «Рейнджерс»

Панарин собирается перейти во «Флориду» или в «Тампу»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассматривает в качестве нового клуба для перехода «Флориду Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом пишет издание The Athletic.

Основным затруднением для перехода является финансово-договорная ситуация: у обоих клубов ограничено пространство под потолком зарплат, что может затруднить не только заключение нового контракта с игроком, но и выполнение возможных требований «Рейнджерс» о компенсации.

По информации СМИ, клуб, который 17 января объявил о начале перестройки команды, готов обменять Панарина. Текущий контракт Панарина с «Рейнджерс» рассчитан до лета 2026 года.

Панарин является воспитанником челябинского СДЮШОР «Трактор» (1997-2003). При этом за основу челябинского клуба он никогда не играл. Панарин — один из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ. Он зарабатывает $11,6 млн в год по контракту с «Рейнджерс».

Панарин выступает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подписал c «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее нападающий «Рейнджерс» Джей Ти Миллер назвал отстоем возможный уход Панарина из клуба.