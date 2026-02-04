Восьмикласснице, устроившей поджог в красноярской школе, дали характеристику

Восьмиклассница, устроившая поджог в школе Красноярска, положительно характеризовалась в учебном заведении. Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора Центрального района Красноярска Татьяна Шамсутдинова.

Она уточнила, что девочка не состояла на профилактических учетах и в поле зрения субъектов системы профилактики не попадала.

Инцидент произошел в одной из школ Красноярска 4 февраля. По информации региональной прокуратуры, 14-летняя ученица принесла с собой в школу горючее вещество, подожгла и бросила горящую тряпку в класс. В результате трое учащихся получили ожоги, также девочка причинила телесные повреждения двум одноклассникам и учителю. Также пострадала сама поджигательница, ее госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

По словам одноклассников, за день до произошедшего она устроила в чате опрос о том, на кого из учителей напасть. Однако дети не придали этому значения. Также появилась информация, что девушку якобы дразнили за полноту и внешний вид. С большинством одноклассников у нее не складывались отношения.

Ранее в сеть попали первые кадры из красноярской школы после поджога.