Новосибирский театр планирует провести гастроли в Китае

Директор театра из Новосибирска сообщила, что ведет переговоры о гастролях в Пекине

Директор новосибирского театра «Старый дом» Татьяна Ильина сообщила ТАСС, что ведет переговоры о гастролях в Пекине.

Российский театр может выступить весной-летом 2026 года со спектаклем «Один день что три осени». Проект поставлен по одноименной книге китайского писателя Лю Чжэньюня. Спектакль поставил Дин Итэн.

«Очень верю, что спектакль обретет долгую сценическую жизнь. В том числе не только на наших подмостках. Мы сейчас ведем переговоры, чтобы спектакль увидели на родине наших представителей — команды из Китая», — поделилась директор театра.

«Один день что три осени» содержит в себе как элементы китайской мифологии, так и бытовые зарисовки из жизни восточной страны в современности.

В мае 2025-го генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал, что представители студии обсуждали возможное сотрудничество с китайскими кинематографистами. Он заявил, что в Китае очень мощная киноиндустрия.

В том же месяце президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и китайской делегацией в расширенном составе рассказал о будущих совместных фильмах Китая и России.

Ранее Китай раскритиковал вручение «Грэмми» Далай-ламе.