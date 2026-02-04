Размер шрифта
Общество

В Саратовской области пять человек госпитализировали с отравлением угарным газом

СК: трое детей и двое взрослых отравились угарным газом в Саратовской области
Akimov Igor/Shutterstock/FOTODOM

Пять человек отравились угарным газом в Ровенском районе Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что 4 февраля из частного дома на улице Советской в селе Кочетное госпитализировали двух взрослых и трех детей в возрасте четырех, семи и 15 лет. Их доставили в медицинское учреждение в связи с отравлением угарным газом. В настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

На фоне произошедшего следователи организовали проверку.

«Проводится осмотр места происшествия, а также выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в заявлении.

2 февраля в частном детском саду в селе Параул в Республике Дагестан произошло массовое отравление угарным газом. Пострадали 10 детей, их доставили в больницы для оказания медицинской помощи. Как рассказали в министерстве здравоохранения региона, состояние несовершеннолетних не вызывало опасений.Министр энергетики и тарифов Дагестана Марат Шихалиев сообщил, что здание детского сада было незаконно подключено к газопроводу.

Ранее в Московской области четыре человека отравились угарным газом из-за неисправной колонки.
 
