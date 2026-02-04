В МИД объяснили позицию по войскам «коалиции желающих» на Украине

Размещение войск «коалиции желающих» на Украине категорически неприемлемо. Заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.

«Для нас это категорически неприемлемо (размещение войск «коалиции желающих». — прим. ред.). Россия неоднократно заявляла, что размещение войск западных стран на территории Украины под каким бы то ни было флагом будет представлять угрозу нашей безопасности», — подчеркнула Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также сообщила, что войска «коалиции желающих» в случае размещения на Украине будут рассматриваться российской стороной в качестве «законной военной цели».

До этого в Финляндии раскритиковали новый план Запада по гарантиям Украине. Так, доцент Шведского университета обороны Илмари Кяйхо отмтеил, что план США и Европы на случай нарушения будущего мира на Украине не учитывает то, что на практике действия «коалиции желающих» не причинят никакого ущерба Российской Федерации. По его словам, также остается открытым вопрос о том, что на практике предпримут союзники Украины в отношении нарушений режима прекращения огня, и, почему они уверены, что смогут противостоять России в случае начавшейся войны.

Ранее в Госдуме заявили, что план Запада — это попытка давления на Россию.