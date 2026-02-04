Си Цзиньпин заявил о новом этапе российско-китайских отношений

Китайско-российские отношения вступают в новый этап развития. Об этом в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

По его словам, Москва и Пекин должны разработать новый грандиозный план развития двусторонних отношений.

«В этот символический день с удовольствием проведу с вами углубленный разговор по совместной разработке нового грандиозного плана развития двусторонних отношений», — отметил Си Цзиньпин.

До этого в ходе видеоконференции российский лидер сообщил, что товарооборот России и Китая три года подряд преодолевает отметку в $200 млрд. Кроме того, по словам Путина, РФ занимает лидирующие позиции по поставкам в КНР энергоресурсов. Партнерство Москвы и Пекина в энергетике имеет «взаимовыгодный и подлинно стратегический характер», подчеркнул президент России.

Путин также отметил выросший на 20% объем торговли сельхозпродукцией с Китаем.

Ранее Путин поблагодарил Си Цзиньпина за безвизовый режим с РФ.