Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Стало известно, сколько Euroclear заработал на замороженных российских активах

Euroclear заработал €5 млрд на замороженных активах РФ в 2025 года
Финансовая группа Euroclear, в которую входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank, заработала €5 млрд прибыли на российских активах, которые были заморожены в центральном депозитарии из-за санкций Евросоюза (ЕС). Согласно отчету компании, доходы от реинвестирования упали на 26% в 2025 году по сравнению с 2024 годом из-за снижения процентных ставок.

В документе уточняется, что в 2025 году депозитарий получил €5 млрд прибыли по сравнению с €6,9 млрд в 2024 году.

В Euroclear отмечают, что по итогам 2025 года €3,3 млрд евро доходов от замороженных российских активов будут направлены в европейский фонд для Украины. Первый транш на €1,6 млрд был переведен Киеву в июле 2025 года, второй платеж в размере около €1,4 млрд ожидается в начале 2026 года.

После начала спецоперации на Украине страны Запада заморозили активы Центробанка России в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них находятся в бельгийской Euroclear. Еще примерно €20 млрд — во Франции, а остальная часть — в Люксембурге и Германии. При этом €28 млрд замороженных активов принадлежат частным инвесторам.

В декабре прошлого года большая часть государств ЕС одобрила для Украины кредит на €90 млрд на 2026-2027 годы, который будет обеспечен европейскими деньгами, а не замороженными российскими активами.

Ранее российский дипломат рассказал о планах ЕС на российские активы.
 
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
