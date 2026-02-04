В «России Православной» предложили штрафовать маркетплейсы за товары с Эпштейном

Владельцы крупных торговых онлайн-площадок должны понести ответственность за продажу товаров с использованием имени скандального американского миллиардера Джеффри Эпштейна. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред Всемирного русского народного собора (ВРНС), председатель Общероссийского движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Появление в свободной продаже товаров — от одежды до аксессуаров, — обыгрывающих имя и образ Джеффри Эпштейна, является глубоко аморальным и циничным явлением. Этот человек осужден за тяжкие преступления, его имя стало символом ужаса и страданий множества невинных жертв. Превращать эту трагическую страницу в модный тренд, в объект для спекуляций и насмешек — это не просто дурной вкус. Это прямое оскорбление памяти пострадавших, глумление над нормой морали и попрание основ человеческого достоинства», — заявил Иванов.

Православный активист считает, что торговля товарами с Эпштейном стала возможна из-за попустительства самих торговых площадок. Значит, и наказывать нужно их владельцев.

«Маркетплейсы позиционируют себя не как нейтральные технические площадки, а как ответственные ретейлеры, которые следят за ассортиментом и безопасностью. Они устанавливают собственные правила, фильтруют контент, борются с контрафактом. Однако когда речь заходит о подобных товарах, их модерация зачастую демонстрирует поразительную слепоту или сознательное бездействие. Это недопустимо. Если площадка берет на себя функции магазина и получает с каждой продажи комиссию, она должна нести полную ответственность за то, что выставляет на своих цифровых полках. Сложившаяся ситуация ярко показывает пробел в правовом регулировании цифровой торговли. Требуется четкая правовая норма, которая обяжет владельцев маркетплейсов не просто удалять такой контент по жалобам, а активно предотвращать его появление, а в случае выявления фактов продажи — нести административную и финансовую ответственность в виде существенных штрафов», — заключил Иванов.

