Роспотребнадзор раскрыл состояние воды черноморского побережья

Попова: Вода на черноморском побережье полностью соответствует требованиям Роспотребнадзора
Вода и песок на побережье Черного моря полностью соответствуют требованиям Роспотребнадзора, за исключением некоторых территорий в зоне чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова во время пленарного заседания Совета Федерации, говоря об итогах проверок 2025 года, ее слова приводит РИА Новости.

«И вода, и песок на всей территории полностью соответствовали всем требованиям, за исключением той зоны, которая попала в ЧС, и последствия этой чрезвычайной ситуации сегодня еще устраняются», — сказала она.

Попова добавила, что Роспотребнадзор делает все возможное для скорейшего открытия пляжей черноморского побережья, оказавшихся в зоне ЧС.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море и Азовское моря.

Ранее сообщалось, что Турция готова отвечать за безопасность на Черном море в случае достижения мира на Украине.
 
