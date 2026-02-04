Роспотребнадзор раскрыл состояние воды черноморского побережья

Вода и песок на побережье Черного моря полностью соответствуют требованиям Роспотребнадзора, за исключением некоторых территорий в зоне чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова во время пленарного заседания Совета Федерации, говоря об итогах проверок 2025 года, ее слова приводит РИА Новости.

«И вода, и песок на всей территории полностью соответствовали всем требованиям, за исключением той зоны, которая попала в ЧС, и последствия этой чрезвычайной ситуации сегодня еще устраняются», — сказала она.

Попова добавила, что Роспотребнадзор делает все возможное для скорейшего открытия пляжей черноморского побережья, оказавшихся в зоне ЧС.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море и Азовское моря.

