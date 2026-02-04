ТАСС: переговоры по Украине в Абу-Даби начались

В Абу-Даби начались переговоры по Украине. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Переговоры можно считать начавшимися, будут разные треки и форматы», — заявил он.

Источник добавил, что пресса на встрече не предусмотрена.

Украинская переговорная группа прибыла в Абу-Даби утром 4 февраля. Делегацию возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Делегацию России возглавил начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков.

Американскую сторону на этих переговорах будут представлять спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома, предприниматель Джаред Кушнер. По данным издания Politico, на Западе ждут, что эта встреча будет «действительно конструктивной» и «многообещающей».

Первый раунд состоялся в Абу-Даби 23 и 24 января.

Ранее Зеленский заявил о корректировке работы украинских переговорщиков после обстрела ВС РФ.