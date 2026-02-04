Иранским женщинам официально разрешили стать байкершами

Женщинам в Иране разрешили получать водительские удостоверения для управления мотоциклами, передает агентство ILNA со ссылкой на резолюцию правительства.

Документ был одобрен на заседании кабинета министров Ирана еще в январе и подписан первым вице-президентом страны Мохаммадом Резой Арефом. В соответствии с резолюцией на Главное командование исламской республики возложены обязанности по организации «практического обучения» женщин вождению мотоциклов, проведения экзаменов «под непосредственным наздором дорожной полиции» и выдачи водительских удостоверений.

Иранские женщины много лет добиваются права посещать спортивные мероприятия — в частности, футбольные матчи — с участием мужских команд. ФИФА требует, чтобы допуск на игры был всеобщим, но власти Ирана, несмотря на обещания пойти навстречу болельщицам, пока не приняли положительное решение.

Ранее на иранскую певицу завели уголовное дело из-за онлайн-концерта: она нарушила сразу два закона страны.