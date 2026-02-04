Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Иранским женщинам официально разрешили стать байкершами

ILNA: вице-президент Ирана одобрил выдачу женщинам водительских прав на мотоцикл
PRO Stock Professional/Shutterstock/FOTODOM

Женщинам в Иране разрешили получать водительские удостоверения для управления мотоциклами, передает агентство ILNA со ссылкой на резолюцию правительства.

Документ был одобрен на заседании кабинета министров Ирана еще в январе и подписан первым вице-президентом страны Мохаммадом Резой Арефом. В соответствии с резолюцией на Главное командование исламской республики возложены обязанности по организации «практического обучения» женщин вождению мотоциклов, проведения экзаменов «под непосредственным наздором дорожной полиции» и выдачи водительских удостоверений.

Иранские женщины много лет добиваются права посещать спортивные мероприятия — в частности, футбольные матчи — с участием мужских команд. ФИФА требует, чтобы допуск на игры был всеобщим, но власти Ирана, несмотря на обещания пойти навстречу болельщицам, пока не приняли положительное решение.

Ранее на иранскую певицу завели уголовное дело из-за онлайн-концерта: она нарушила сразу два закона страны.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!