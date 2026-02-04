Размер шрифта
Российский артиллерист рассказал о работе гаубицы «Гиацинт-К»

Артиллерист с позывным «Байкал» рассказал о работе гаубицы «Гиацинт-К» на СВО
Константин Михальчевский/РИА Новости

Российский артиллерист с позывным «Байкал» рассказал о работе гаубицы «Гиацинт-К» в зоне спецоперации. Об этом сообщает RT в Telegram-канале.

По словам бойца, «Гиацинт-К» является гаубицой на колесном шасси, что дает преимущество как перед буксируемым вариантом, так и перед гусеничным.

Он добавил, что это делает «Гиацинт-К» самым смертоносным колесным орудием в зоне спецоперации.

4 февраля РИА Новости сообщали, что российские силы уничтожили американскую установку РСЗО (реактивная система залпового огня) HIMARS, при помощи которой вооруженные силы Украины обстреливали Белгород.

Накануне вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. По его словам, есть серьезные повреждения на инфраструктурном объекте. По предварительной информации, в результате удара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области с начала года более 90 человек пострадали из-за атак ВСУ.
 
