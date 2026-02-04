Политолог назвал лучший сценарий для усиления переговорных позиций России

Продолжение ударов по ВСУ и энергетической инфраструктуре Украины является лучшим методом для России в создании выходных условий на переговорах. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Александр Дудчак.

Он напомнил, что Россия в течение недели не наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины по просьбе президента США Дональда Трампа, однако Киев этим доволен не остался.

«Смысл какой в остановке ударов? Ради того, чтобы создать какие-то положительные предпосылки или атмосферу для переговоров? В этом нет никакой необходимости. Лучшее создание условий — это продолжение ударов по ВСУ и по энергообъектам. В этом плане это лучший аргумент для переговоров», — сказал Дудчак.

По словам эксперта, такой сценарий улучшает позиции России, поскольку ВС РФ продвигаются на фронте, а ВКС «добивают энергосистему Украины».

Армия России после окончания так называемого «энергетического перемирия» в ночь на 3 февраля нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране. В Киеве без отопления остались 1170 жилых домов, а в Харькове — 820. Во многих населенных пунктах Украины нет электричества.

Ранее в Госдуме заверили, что Россия не меняла тональности на переговорах в Абу-Даби.