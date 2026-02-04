«Не хватает»: в Госдуме предложили внести три изменения в программу маткапитала

Выплаты по материнскому капиталу вскоре могут стать символическими, поскольку они не помогают семьям решить жилищный вопрос из-за растущих цен на недвижимость и ужесточения кредитных условий. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Задуманная в 2007 году как инструмент решения жилищного вопроса семей с детьми, программа материнского капитала сегодня рискует превратиться в символическую выплату. Ее покупательная способность для покупки жилья, особенно в качестве первоначального взноса, стремительно падает. Мы обязаны сделать так, чтобы эта мера поддержки вновь стала реальной жилищной помощью, которая соответствует заявленным целям и потребностям современных семей. Изначальная цель программы — предоставить семьям с детьми весомую финансовую поддержку для улучшения жилищных условий, в том числе для взноса при оформлении ипотечного кредита. В первые годы действия программы суммы материнского капитала зачастую хватало на покрытие значительной части или даже всего необходимого платежа. Сегодня, при сумме выплаты на второго ребенка в 963 243 рубля и минимальном требовании банков к взносу от 10-20% от стоимости жилья, этих средств во многих регионах, особенно крупных, уже недостаточно. Ситуация усугубляется ростом цен на недвижимость и изменением условий кредитования», — сказал он.

Панеш считает, что размер материнского капитала необходимо привести в соответствие со стоимостью квадратного метра недвижимости или минимального процента первоначального взноса на ипотеку.

«Существующие механизмы, такие как возможность использования капитала для первоначального взноса или увеличения суммы кредита, сами по себе не решают проблему дисбаланса между размером господдержки и рыночной стоимостью жилья. Программа требует корректировки. Во-первых, необходимо рассмотреть вопрос о привязке размера материнского капитала, направляемого на жилье, к средней рыночной стоимости квадратного метра в конкретном регионе или к установленному минимальному проценту первоначального взноса, чтобы гарантировать его достаточность для этой цели. Во-вторых, можно ввести дополнительную целевую надбавку к капиталу, которая будет предоставляться именно для формирования взноса при оформлении ипотеки. Это сохранит принцип целевого использования средств и напрямую поддержит жилищные планы семей. В-третьих, важно проработать механизмы, упрощающие использование капитала в связке с льготными ипотечными программами, такими как «Семейная ипотека», где ставка может быть снижена до 6%. Эти шаги позволят вернуть материнскому капиталу изначальный смысл — быть не просто выплатой, а действенным инструментом, который реально помогает семье получить собственное жилье и создать достойные условия для воспитания детей», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в России хотят изменить правила выплаты маткапитала.