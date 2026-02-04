Размер шрифта
Российский генерал назвал условия для взятия под контроль Одессы и Николаева

Депутат Гурулев: Одесса и Николаев будут взяты при наличии политической воли
Станислав Красильников/РИА Новости

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев назвал в интервью «Царьграду» три условия взятия под контроль Одессы и Николаева Вооруженными силами России.

Он отметил, что на текущем этапе перед российскими военными может не стоять задача по взятию указанных городов, поскольку заявленной целью специальной военной операции на Украине остаются денацификация и демилитаризация. По его словам, речь идет об устранении существующего режима и тех подразделений Вооруженных сил Украины, которые, как утверждается, могут представлять угрозу для России.

По мнению депутата, при наличии политической воли российского руководства Одессу и Николаев возьмут в любом случае. При этом, как отметил Гурулев, при решении вопроса о взятии Одессы и Николаева будет учитываться, какие виды вооружений могут быть задействованы, а также соотношение сил и средств по каждому их типу.

В январе военный эксперт Юрий Кнутов заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что операция Вооруженных сил России по взятию Одессы начнется после того, как под контроль российской армии перейдет город Запорожье. По его мнению, такое развитие событий неминуемо в рамках специальной военной операции.

Ранее Украину предупредили о возможной потере Одессы.
 
