Появилось первое видео из класса красноярской школы после нападения ученицы

Кадры из класса, в котором девушка устроила пожар, попали в соцсети. Видео из красноярской школы публикует Telegram-канал «Борус. Люди».
На кадрах заметно, что некоторые парты и стулья обгорели. Помимо этого, следы возгорания заметны на стенах около батареи и шторах. Судя по ролику, огонь охватил несколько предметов мебели, на столе учителя и задних рядах какие-либо повреждения не видны.
Возгорание в классе произошло во время инцидента, произошедшего в школе утром. 14-летняя девушка принесла в учебное заведение бензин и подожгла туалет.
Затем она зашла в класс и там устроила пожар и напала на нескольких одноклассников с молотком, который также взяла с собой.
В результате пострадали несколько человек, в том числе и сама нападавшая. Одна из ее сверстниц находится в стабильно тяжелом состоянии, ее подключили к ИВЛ. Медики готовят пациентку к транспортировке в Москву. Еще одна несовершеннолетняя в крайне тяжелом состоянии.
Еще троих школьников планируют выписать в ближайшее время. Им оказывают помощь специалисты, в том числе и психолог.
Ранее стала известна возможная причина нападения ученицы на школу в Красноярске.