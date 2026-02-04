Появилось первое видео из класса красноярской школы после нападения ученицы

Появилось первое видео из школы в Красноярске, в которой ученица устроила пожар

Кадры из класса, в котором девушка устроила пожар, попали в соцсети. Видео из красноярской школы публикует Telegram-канал «Борус. Люди».

На кадрах заметно, что некоторые парты и стулья обгорели. Помимо этого, следы возгорания заметны на стенах около батареи и шторах. Судя по ролику, огонь охватил несколько предметов мебели, на столе учителя и задних рядах какие-либо повреждения не видны.

Возгорание в классе произошло во время инцидента, произошедшего в школе утром. 14-летняя девушка принесла в учебное заведение бензин и подожгла туалет.

Затем она зашла в класс и там устроила пожар и напала на нескольких одноклассников с молотком, который также взяла с собой.

В результате пострадали несколько человек, в том числе и сама нападавшая. Одна из ее сверстниц находится в стабильно тяжелом состоянии, ее подключили к ИВЛ. Медики готовят пациентку к транспортировке в Москву. Еще одна несовершеннолетняя в крайне тяжелом состоянии.

Еще троих школьников планируют выписать в ближайшее время. Им оказывают помощь специалисты, в том числе и психолог.

