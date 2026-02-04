В Центробанке прокомментировали ситуацию с ценами в России

Повышение НДС до 22% в начале 2026 года спровоцировало рост потребительских цен в РФ. Об этом говорится в сообщении Центробанка.

Согласно сообщению регулятора, данное обстоятельство является тревожным сигналом, так как может привести к сохранению высоких инфляционных ожиданий граждан и бизнеса. Кроме того, рост цен в результате повышения НДС рискует закрепиться в среднесрочной перспективе.

В ЦБ уточнили, что на этом фоне руководство регулятора будет сохранять жесткую денежно-кредитную политику в обозримом будущем, чтобы привести инфляцию к целевому показателю в 4%.

4 февраля стало известно, что в Московской области в течение последних девяти месяцев наблюдается устойчивая тенденция к снижению роста цен, инфляция в регионе замедлилась ниже общероссийского показателя, который по данным на конец 2025 года составил 5,59%.

Сдержанный рост цен на продукты на уровне 2,66% регулятор объяснил тем, что импорт дешевеет благодаря укреплению рубля, а вот в целом падению цен в годовом разрезе помешал ажиотажный спрос на продукты перед новогодними праздниками.

Ранее в ЦБ объяснили, почему ключевую ставку необходимо снижать осторожно.