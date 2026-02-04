Размер шрифта
На Западе спрогнозировали сроки завершения украинского конфликта

Politico: конфликт на Украине имеет все шансы завершиться предстоящей весной
Oleg Petrasiuk/AP

Вооруженный конфликт между РФ и Украиной имеет все шансы завершиться весной 2026 года. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на эксперта по внешней политике из Республиканской партии США, который консультировал офис украинского лидера Владимира Зеленского.

«Я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что у нас есть все шансы завершить этот конфликт весной», — сказал источник издания.

По его словам, взаимодействие делегации Киева с российскими переговорщиками заметно улучшилось после того, как в нее включили главу парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давида Арахамию. Также эксперт обратил внимание, что представители Москвы с уважением относятся к украинским делегатам, так как видят в них людей, осознающих реальность и готовых к компромиссам.

4 февраля в Абу-Даби должна состояться трехсторонняя встреча представителей РФ, Украины и США. В этот раз в состав делегации Киева в том числе вошел Арахамия. Как писала газета «Украинская правда», глава государства Владимир Зеленский и руководитель его офиса Кирилл Буданов решили вернуть Давида Арахамию в число переговорщиков, так как он имеет обширные контакты в США и выходы на российского бизнесмена Романа Абрамовича.

Ранее в Кремле отказались считать переговоры в Абу-Даби продолжением контактов в Стамбуле.
 
