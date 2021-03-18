Песков высказался о возможном переназначении Памфиловой в ЦИК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что еще пока не выпущены документы о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России по президентской квоте, передает РИА «Новости».

Журналисты спросили его, принял ли президент РФ Владимир Путин решение по президентской квоте в новый состав ЦИК и попадет ли в нее нынешняя глава комиссии Элла Памфилова.

«Мы пока не выпускали соответствующего президентского документа, как только мы его выпустим — вы узнаете решение президента», — ответил им Песков.

28 марта истекают полномочия действующего состава ЦИК.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова исключила перенос выборов в Госдуму, запланированных на 19 сентября 2021 года. Она рассказала, что онлайн-голосование пройдет наряду с традиционным в Москве и еще пяти российских регионах.