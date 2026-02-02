Расположенный недалеко от центра Европы дом продают за 1,2 тыс. рублей

РИА Новости: дом в Белоруссии рядом с центром Европой продают за $16

Заброшенный дом в глуши Белоруссии, находящийся недалеко от вычисленного местными учеными географического центра Европы, выставили на продажу менее чем за $16. Об этом сообщило РИА Новости, изучив электронную базу торгов.

«Неиспользуемое здание заездного дома в деревне Ивесь. Собственник: Глубокский район (Витебской области - ред.)», — говорится в карточке лота.

Начальная стоимость здания составляет одну базовую величину. Ее размер с 1 января 2026 года составляет 45 белорусских рублей, то есть примерно 1,2 тыс. российских рублей или $15,9 по курсу Национального банка. Приобретатель одноэтажного строения, которое относится к категории зданий гостиниц и мотелей, получит право бесплатной аренды участка площадью почти 0,2 гектара.

Агентство отмечает, что в этой деревне находится географический центр Европы. Его местонахождение было определено белорусскими учеными Алексеем Соломоновым и Валерием Аношко в исследовании, опубликованном в 2000 году. Их расчеты позднее были подтверждены специалистами российского Центрального научно-исследовательского института геодезии, аэросъемки и картографии.

